Nello splendido scenario di Villa Domi rivivono gli anni ‘90

Il party “Viva gli anni ‘90” è stato un autentico successo per le grandi varianti che il patron della pagina e della serata, Emanuele Cinicola, è riuscito a fondere per divertire il pubblico. La playlist nostalgica di dj Luca Fusco e l’esperienza dello staff di Claudio Cottone e del vocalist Enzo T hanno fatto sfrenare e ricordare in pompa magna il bellissimo decennio ’90. Alla conduzione la bellissima e competente Marta Krevsun di canale 8 che insieme a Mila Suarez hanno ricevuto l’omaggio floreale dal bar Gambrinus come madrine della serata. Altra affascinante presenza sul palco le cubiste della scuola di ballo di Walter Antonini che hanno fatto rimanere a bocca aperta tutto il pubblico maschile.

La festa è stata organizzata dal patron, Emanuele Cinicola e proprietario della pagina “Viva gli anni ’90” e dal proprietario di Villa Domi, Domenico Kontessa. La serata si è aperta con la canzone “Il cerchio della vita” che nel 1995 Ivana Spagna eseguì per la colonna sonora del film “Il re leone”. Sul palco due ballerine che andavano a tempo con la musica e poi un successo dopo l’altro e dietro un plasma con le icone, le locandine di merendine del Mulino Bianco, delle serie Tv, dei cartoni animati e dei giocattoli del decennio in questione. Da “Radio Gaga” dei Queen passando per “La Copa de la Vida” di Ricky Martin fino ad arrivare ai grandi successi di uno dei re degli anni ’90 Gigi D’Agostino con “L’amour tojour” e “Bla bla bla“. Poi gli Aqua con “Baby girl”, “The Rythm of night” di Corona e tanti altri successi fino a notte fonda.

La pagina “Viva gli Anni ‘90” conta un milione e settecentomila follower ed è stata creata proprio per ricordare quel magnifico decennio che grazie all’ottimo lavoro del padron Emanuele Cinicola con il party a Villa Domi è riuscito in una sola serata a farlo rivivere. “Il party è stato un successo– ha dichiarato il padron della pagina. Sono arrivate moltissime persone sia italiane che stranieri, vecchi e giovani. Ringrazio anche Mila Suarez che è stata ospite della serata. La conduttrice Krevsun, il dj Fusco e soprattutto il proprietario di Villa Domi, Domenico Kontessa che senza di lui la serata non poteva mai avere luogo“. Cinicola ha già anticipato che non finirà assolutamente solo con questa serata e la pagina “Viva gli anni ’90” riserverà ancora tantissime sorprese. La serata si è conclusa con il taglio della torta, con i fuochi d’artificio e l’omaggio floreale del bar Gambrinus alle madrine. Tra gli ospiti al momento del taglio della torta è intervenuto anche Stefano Piccirillo, volto noto di Radio Kiss Kiss.