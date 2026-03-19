Neonata di 2 mesi muore in Ospedale

Una corsa contro il tempo che si è trasformata in tragedia nella città di Benevento. Una neonata di due mesi, già visitata in ospedale per difficoltà respiratorie, era stata dimessa dopo i controlli. Il ritorno a casa, però, si è rivelato fatale.

Nel giro di poche ore le condizioni della piccola sono precipitate, spingendo i genitori a un secondo, disperato trasferimento in ospedale. All’arrivo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un improvviso arresto cardiaco.

Sconvolti, i genitori, che accudiscono anche la gemellina della bambina, si sono rivolti alle forze dell’ordine. La squadra mobile ha subito avviato gli accertamenti, sequestrando la documentazione sanitaria. Gli investigatori vogliono chiarire ogni passaggio delle ore precedenti alla morte.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla vicenda. La salma è stata trasferita in obitorio e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sarà l’autopsia a fornire risposte decisive sulle reali cause del decesso.