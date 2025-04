Brughiero: 18enne supera posto di blocco in impennata e commette 18 infrazioni. Le conseguenze sono gravissime

In provincia di Milano, un neopatentato si è giocato la patente e la moto. Come?

Il giovane, era già in impennata sul suo mezzo di trasporto, quando le Forze dell’Ordine hanno alzato la paletta per fermarlo. Il ragazzo, imperterrito, ha continuato a correre, coprendo con una mano la targa; per non lasciar vedere le cifre identificative.

Immediatamente, le volanti hanno iniziato a seguire il diciottenne. L’inseguimento è durato diversi minuti, lungo le strade di Brugherio. Dopo un po’, il giovane è riuscito a seminare gli agenti. Ciò, però, non è bastato a metterlo in salvo dal suo destino.

Grazie alle videocamere di sorveglianza, il soggetto in questione è stato individuato e la sanzione inflitta è stata molto salata: una multa di ben 2680 euro, date le 18 infrazioni del codice stradale compiute.

Ma non è finita qui: non solo gli è stata sospesa la patente, ma ad essa sono stati tolti ben 134 punti. Inoltre, il diciottenne dovrà stare per 5 mesi senza il mezzo di trasporto in questione, visto quanto disposto dal fermo amministrativo. Si è trattato, insomma, di un episodio che non dimenticherà facilmente.