Neres brilla nel 4-3-3, Ngonge non riesce a tenere il ritmo

Stagione esaltante quella di David Neres con la maglia del Napoli, con il 4-3-3 che sta riuscendo a valorizzarlo. Dall’altro lato, Cyril Ngonge continua a non reggere il tridente e fa fatica

Cyril Ngonge sta vivendo una stagione pessima con la maglia del Napoli, tanto che si dice possa lasciare a fine annata. Il calciatore belga ex Hellas Verona ha un contratto fino al 2028 con opzione per un anno in più, ma sembra che il Napoli voglia disfarsi di lui al prima possibile.

Vuoi perché non è sembrato adatto, vuoi perché Antonio Conte non è molto contento di dover cambiare modulo, addirittura anche a partita in corso, per poterlo schierare. Ngonge, infatti, si è ritrovato a non riuscire a reggere il tridente e a costringere il tecnico azzurro a usare il 3-5-2.

Addio verso nuovi lidi?

Cyril Ngonge interessa molto al Bologna, che ha offerto un prestito a 1 milione di euro con opzione di acquisto a 12 milioni lo scorso inverno. Il Napoli, invece, cercava una cifra più vicina ai 19 milioni di euro investiti inizialmente per acquistarlo dal Verona. La trattativa, ora, potrebbe riaprirsi in estate e ad un prezzo più basso rispetto a quello prospettato dai partenopei.

Il Bologna sarebbe interessato ad acquistare Cyril Ngonge in caso di qualificazione alla Champions. Il suo agente è stato addirittura a Milano per discutere del suo futuro con Giovanni Manna durante gennaio, con il Napoli che ha valutato la possibilità di cederlo in prestito, eventualmente con un’opzione di acquisto, ma senza alcun successo. Pretese troppo alte, si rimanda tutto all’estate.