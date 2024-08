Neres ha detto sì al Napoli: si va verso la chiusura

David Neres si avvicina a passi da gigante al vestire la maglia del Napoli, con Antonio Conte che vuole vedere la chiusura della trattativa al più presto

Il Napoli si avvicina a settimane di fuoco per il proprio calciomercato. Oltre all’uscita di Victor Osimhen sembra ci sia la possibilità di vedere l’arrivo di alcuni giocatori. Se Romelu Lukaku sembra essere in chiusura e in arrivo solo quando partirà Victor Osimhen, David Neres non è mai stato così vicino alla maglia del Napoli.

Il giocatore brasiliano ha già detto sì al progetto targato Antonio Conte e diretto dalla regia di Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna. Il calciatore brasiliano sposerà il progetto partenopeo, andando a rinforzare gli azzurri salvo clamorosi colpi di scena. Si parla già di cifre, con il Benfica che vuole 25 milioni di euro per privarsi dell’ex Ajax.

La trattativa raccontata dalla Gazzetta dello Sport

Sulla rosea, infatti, si legge: “La valutazione si aggira intorno ai 25 milioni e Conte ha la certezza di poterlo plasmare affinché ritorni ad esprimere il meglio di sé. I numeri del motore di Neres sono notevoli, in un reparto dove andrà a far compagnia a Kvara e quasi certamente anche Lukaku, David offre prospettive interessanti. Al giocatore piace l’idea di venire in Italia per far tornare il Napoli ad altissimi livelli, per di più con un maestro come

Conte”.

Il giocatore, quindi si appresta a diventare un calciatore del Napoli. Manca pochissimo per la trattativa, con gli scorsi giorni che sono risultati essenziali per la chiusura. I suoi agenti, infatti, erano in Italia ieri a trattare con gli intermediari partenopei. Tutto coincide, si stringe verso la chiusura.