Neres, profumo d’Arabia: per sostituirlo si pensa ad Orsolini

Il futuro di David Neres al Napoli è sempre più incerto. Negli ultimi giorni, infatti, stanno circolando voci insistenti su un possibile trasferimento in Arabia Saudita, scenario che potrebbe cambiare gli equilibri offensivi della squadra azzurra

Trasferimento possibile in estate

L’esterno brasiliano, arrivato con grandi aspettative, ha mostrato qualità importanti, soprattutto nell’uno contro uno e nella velocità. Tuttavia, il suo rendimento non è stato sempre continuo e questo avrebbe spinto il club a valutare eventuali offerte. In particolare, i ricchi club arabi sarebbero pronti a mettere sul piatto una proposta difficile da rifiutare, sia per il giocatore che per la società.

Il Napoli, però, non vuole farsi trovare impreparato. La dirigenza si sta già muovendo per individuare un possibile sostituto e il nome che piace di più è quello di Riccardo Orsolini. L’esterno del Bologna è considerato perfetto per il gioco di Antonio Conte, grazie alla sua capacità di saltare l’uomo, creare occasioni e garantire anche un buon contributo in termini di gol.

Situazione da monitorare

Si tratta, al momento, solo di indiscrezioni, ma il mercato estivo si avvicina e le strategie iniziano a prendere forma. Il Napoli osserva, valuta e pianifica, consapevole che ogni scelta sarà decisiva per il futuro. Molto dipenderà dalla volontà di Neres e dalle offerte che arriveranno. Una cosa è certa: il club azzurro non vuole farsi cogliere di sorpresa e ha già pronto un piano per il dopo.