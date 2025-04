Neres rischia di aver finito la stagione, Buongiorno vicino al rientro

Brutte notizie per il Napoli sul fronte degli infortuni. David Neres dovrà dire addio al finale di stagione che vedrà impegnata la sua squadra nella volata finale alla conquista delo qua a causa di una lesione al muscolo soleo che si è rivelata più seria del previsto. L’esterno offensivo brasiliano, ex Ajax, era già da tempo ai margini per problemi fisici, ma gli ultimi accertamenti hanno confermato l’impossibilità di un rientro a breve termine. Il club partenopeo ha infatti escluso qualsiasi possibilità di recupero prima della conclusione del campionato.

Questa notizia rappresenta una grave perdita per Antonio Conte, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più creativi in fase offensiva proprio quando ormai mancano 5 partite. Neres, con la sua imprevedibilità e le sue accelerazioni, era una delle frecce più affilate nell’arco offensivo del tecnico leccese. Il Napoli, attualmente in piena corsa per il titolo, perde così un elemento chiave del reparto avanzato. Antonio Conte dovrà dunque affidarsi a Lukaku, Raspadori, Politano e Simeone.

Tuttavia, tra le notizie scoraggianti arriva anche un raggio di speranza per i tifosi azzurri. Alessandro Buongiorno, fermo da alcune settimane per un guaio muscolare, sembra finalmente pronto a tornare. Il difensore centrale sta rispondendo bene alle terapie e al lavoro differenziato, e le sue condizioni appaiono in netto miglioramento.

Lo staff medico ha osservato segnali confortanti nel recupero di Buongiorno, che potrebbe essere convocato già per la prossima sfida contro il Torino. Un ritorno importante, soprattutto considerando l’emergenza in difesa vissuta recentemente dalla squadra.

Il match contro il Torino ha un sapore speciale per il difensore, trattandosi della sua ex squadra. Buongiorno avrebbe dunque un’ulteriore motivazione per stringere i denti e cercare di esserci. Il Napoli incrocia le dita, nella speranza che almeno da lui possano arrivare buone notizie in un momento complicato sul fronte degli infortuni.