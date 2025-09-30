martedì, Settembre 30, 2025
HomeAttualitàDonald Trump, Netanyahu accetta il piano: "Se Hamas rifiuterà, finiremo il lavoro"
Attualità

Donald Trump, Netanyahu accetta il piano: “Se Hamas rifiuterà, finiremo il lavoro”

Elisa Miglioresi
Di Elisa Miglioresi
0
Donald Trump (foto dal profilo flickr Gage Skidmore)

Nel corso di una conferenza stampa insieme al premier israeliano Netanyahu, Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato la sua proposta di pace. La proposta, che si articola in 20 punti, ha come scopo di porre fine al conflitto a Gaza.

Il presidente americano ha così dichiarato alla stampa: “Lo voglio ringraziare per essersi fidato del fatto che insieme possiamo mettere fine alla morte e alla distruzione, aprendo un nuovo capitolo di sicurezza e prosperità per la regione”. Riguardo la possibilità da parte di un rifiuto da parte di Hamas, Trump ha sostenuto che: “sperimenterà l’inferno”.

PIANO DI PACE – Se il piano verrà accettato da ambedue le parti, il conflitto cesserà subito. È prevista una una road map dettagliata, che vede il ritiro graduale delle truppe israeliane da Gaza. Hamas, dal canto suo, dovrà rilasciare tutti gli ostaggi – vivi o morti- entro 72 ore dall’intesa.

Hamas, se accetterà il disarmo completo e la rinuncia a qualsiasi ruolo politico futuro, potrà ottenere l’amnistia per i suoi membri e un passaggio sicuro verso altri Paesi per i leader.

La governance provvisoria della Striscia verrà affidata a un team di tecnocrati palestinesi, supervisionati da un nuovo organismo internazionale, la Gaza International Transitional Authority (GITA), con sede in Egitto e sotto egida ONU.

Il piano non prevede lo sfollamento dei civili di Gaza, ma non fa alcun accenno al tema della Cisgiordania. Lo Stato palestinese viene menzionato solo come possibile sviluppo futuro, subordinato al successo del piano a Gaza.

Articolo precedente
Napoli-Sporting Lisbona: Conte torna al 4-3-3 ed esclude un centrocampista?
Elisa Miglioresi
Elisa Miglioresi
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode