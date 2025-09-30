Donald Trump, Netanyahu accetta il piano: “Se Hamas rifiuterà, finiremo il lavoro”

Nel corso di una conferenza stampa insieme al premier israeliano Netanyahu, Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato la sua proposta di pace. La proposta, che si articola in 20 punti, ha come scopo di porre fine al conflitto a Gaza.

Il presidente americano ha così dichiarato alla stampa: “Lo voglio ringraziare per essersi fidato del fatto che insieme possiamo mettere fine alla morte e alla distruzione, aprendo un nuovo capitolo di sicurezza e prosperità per la regione”. Riguardo la possibilità da parte di un rifiuto da parte di Hamas, Trump ha sostenuto che: “sperimenterà l’inferno”.

PIANO DI PACE – Se il piano verrà accettato da ambedue le parti, il conflitto cesserà subito. È prevista una una road map dettagliata, che vede il ritiro graduale delle truppe israeliane da Gaza. Hamas, dal canto suo, dovrà rilasciare tutti gli ostaggi – vivi o morti- entro 72 ore dall’intesa.

Hamas, se accetterà il disarmo completo e la rinuncia a qualsiasi ruolo politico futuro, potrà ottenere l’amnistia per i suoi membri e un passaggio sicuro verso altri Paesi per i leader.

La governance provvisoria della Striscia verrà affidata a un team di tecnocrati palestinesi, supervisionati da un nuovo organismo internazionale, la Gaza International Transitional Authority (GITA), con sede in Egitto e sotto egida ONU.

Il piano non prevede lo sfollamento dei civili di Gaza, ma non fa alcun accenno al tema della Cisgiordania. Lo Stato palestinese viene menzionato solo come possibile sviluppo futuro, subordinato al successo del piano a Gaza.