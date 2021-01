Netflix, la classifica delle 10 serie più viste in assoluto in tutto il mondo

Netflix, pur non essendo l’unica piattaforma digitale a pagamento per la fruizione di contenuti di vario tipo, dai film, alle serie tv, ai documentari, è sicuramente quella più conosciuta ed utilizzata in tutto il mondo.

L’azienda stessa mise a disposizione poco tempo fa una selezione di ben 16 serie che avevano rappresentato una vera e propria fortuna in termini di spettatori, tuttavia, teneva conto di un tempo di visione di almeno 2 minuti. Dunque un tempo che non risultava del tutto veritiero. Ebbene ecco la classifica delle 10 serie tv più viste in assoluto offerte dal colosso statunitense (e viste non solo per 2 minuti):

1) Lupin: la serie che narra della storia del ladro gentiluomo francese ha collezionato un totale di ben 70 milioni di spettatori, aggiudicandosi il primo posto in classifica

2) Stranger Things: con 64 milioni di spettatori, ed ormai alla sua quarta stagione, è una delle serie che più facilmente vengono in mente quando si pensa a Netflix

3) Bridgerton: con 63 milioni di spettatori la serie uscita il 25 dicembre del 2020 è diventata una tra le più chiacchierate ancora adesso, ad un mese dal debutto in società della sua amata eroina Daphne

4) La regina degli scacchi: (62 milioni di spettatori) pur non essendo tra i giochi da tavolo attualmente più praticati in assoluto, l’influenza di questa serie è stata più che d’impatto sul loro riutilizzo. La commovente storia, seppur non piena d’insidie, della protagonista interpretata da Anya Taylor-Joy ha conquistato praticamente tutti, grandi e piccini!

5) Umbrella Academy (45 milioni di spettatori): passiamo qui ad un genere diverso da quelli comparsi fino ad ora, con i supereroi più amati in assoluto dal pubblico netflixiano

6) La casa di carta: con 44 milioni di spettatori la serie è stata più volte accostata a quella di Lupin, per gli intrighi illeciti che conquistano la cena e per i cattivi (ladri) che diventano i paladini

7) You: con 40 milioni di spettatori anche qui il protagonista non si rispecchia proprio nel perfetto bravo ragazzo di città, ma è uno stalker ossessionato dalla ragazza di cui si innamora

8) Sex education: a pari merito con 40 milioni la serie è stata considerata educativa e all’avanguardia per la sua capacità di trattare temi taboo

9) Our planet (33 milioni): è una serie sui posti più incredibili del pianeta Terra, che prende in considerazione e mostra anche gli effetti del cambiamento climatico

10) Unbelievable (32 milioni): la protagonista è una studentessa costretta a dimostrare di essere stata violentata dopo che la polizia, i suoi amici e la sua famiglia non hanno creduto alla sua parola