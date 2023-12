Netflix traccia un bilancio dopo il blocco della condivisione delle password

Netflix, colosso della distribuzione di contenuti in streaming, ha tracciato un bilancio dopo aver introdotto una novità molto rilevante nella fruizione del servizio, ovvero l’impossibilità, per l’abbonato, di condividere la password con soggetti esterni al proprio nucleo domestico.

La piattaforma, come confermato dal CEO Ted Sarandos, ha tratto grande giovamento da questa regolamentazione, registrando un incremento del numero di abbonati.

Il profondo cambiamento nell’utilizzo della televisione

Oggi il mondo della televisione è profondamente cambiato rispetto ad un passato non lontano, e se si afferma ciò è per molteplici ragioni.

Anzitutto vi è il fatto che le Smart TV, ovvero i televisori in grado di connettersi ad Internet, sono divenuti dei dispositivi estremamente diffusi, anche grazie al fatto che i prezzi medi sono divenuti assolutamente accessibili.

Fruire di contenuti on demand, dunque, è divenuto molto più semplice rispetto al passato anche dal punto di vista tecnico: nella Pay TV tradizionalmente intesa, infatti, è necessario utilizzare decoder e dispositivi specifici, con una Smart TV invece è sufficiente una connessione ad Internet.

Non è inoltre secondario il fatto che il web sia divenuto, in generale, sempre più protagonista nella fruizione di contenuti, era dunque inevitabile che la TV tradizionale, per poter continuare ad essere competitiva, abbracciasse il mondo digitale per poter soddisfare appieno le esigenze degli utenti.

Una misura necessaria, ma attuata con la dovuta accortezza

Eliminare la possibilità di condividere la password, se non con i membri del proprio nucleo domestico, si è rivelato dunque un accorgimento prezioso per Netflix, dopo che per lunghi anni questi dati hanno potuto circolare (e soprattutto funzionare) in maniera completamente libera, anche attraverso i social.

Nel terzo trimestre del 2023 Netflix ha riscontrato un aumento delle utenze pari a ben 8,8 milioni di unità, con un aumento dei ricavi quantificato in 64 milioni di dollari.

Questa manovra, tuttavia, è stata compiuta con tutte le accortezze del caso, lo stesso Sarandos, infatti, ha sottolineato come la società si sia mossa in maniera graduale per valutare la reazione dei clienti.

La misura è stata resa necessaria a seguito del rilevante calo di entrate registrato nel 2022, e per ovviare a questo trend Netflix ha introdotto anche delle ulteriori novità, alzando i prezzi e prevedendo dei piani abbonamento supportati da pubblicità.

Come visto, tuttavia, la risposta dei consumatori è stata positiva, segno evidente del fatto che i più hanno considerato questa misura assolutamente corretta nella sua ratio, basti pensare che, secondo le stime di Netflix, le famiglie che condividevano con altre utenze le proprie credenziali erano ben 222 milioni, mentre erano 100 milioni le famiglie che fruivano dei contenuti della piattaforma senza pagare alcun abbonamento.

Ma andiamo dunque a scoprire in maniera dettagliata cosa può fare, oggi, l’utente Netflix, e cosa invece non gli è consentito.

Cosa è concesso all’odierno abbonato Netflix

In Italia il divieto di condivisione della password Netflix è avvenuto piuttosto tardivamente rispetto ad altre zone del mondo, questo “paletto”, infatti, è divenuto attivo nel nostro Paese solo dallo scorso maggio.

Come detto in precedenza, la piattaforma streaming prevede che la password possa essere condivisa solo con i membri del nucleo domestico, ciò significa che anche i membri del nucleo familiare non ne possono usufruire laddove non vivano nella medesima abitazione; dal punto di vista tecnico, ciò è stato reso possibile da un’analisi degli indirizzi IP e di altri dati di geolocalizzazione.

La condivisione con utenze ulteriori, ad ogni modo, non è esclusa in maniera totale dalla piattaforma: laddove lo si desideri, infatti, è possibile aggiungere al proprio abbonamento la possibilità di servire anche un’utenza extra, ma a pagamento, ovvero con una spesa di 4,99 € al mese.

Chi viene designato come utente extra, peraltro, non utilizza la stessa password dell’utenza “madre”, ma gli viene assegnato un account dedicato; il pagamento dell’abbonamento extra, tuttavia, non è a carico di chi ne usufruisce, ma sempre e soltanto dal cliente che ha scelto di attivare quest’opzione a beneficio di qualcun altro.