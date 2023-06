Newcastle e Liverpool alla carica per Chiesa

L’offerta arriva solo due anni dopo che i Reds avrebbero ricevuto un’offerta da 100 milioni di euro per lo stesso giocatore

Jurgen Klopp vuole continuare a spendere in estate dopo l’ingaggio di 55 milioni di sterline di Alexis Mac Allister. Tuttavia, deve affrontare la concorrenza del Newcastle per la firma dell’italiano Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, via Football Italia, i due club di Premier League sarebbero in vantaggio per l’ingaggio dell’attaccante.

Anche il Bayern Monaco sarebbe sulle tracce del 25enne, il cui prezzo richiesto si aggira intorno ai 30 milioni di sterline. Chiesa è rientrato dall’infortunio al ginocchio a ottobre e ha collezionato quattro gol e sei assist in 33 presenze stagionali.Tuttavia, ha collezionato solo 11 presenze con Massimiliano Allegri, non riuscendo a consolidare il suo posto in squadra. Non è la prima volta che Chiesa viene accostato al Liverpool, che si dice abbia fallito un’offerta da 100 milioni di sterline nel 2021. Anche il Manchester United è stato collegato al vincitore degli Europei nello stesso periodo. Anche il Liverpool si è detto interessato a gennaio, considerando Chiesa come un potenziale sostituto di Mohamed Salah.

Lui rimane?

Il giocatore, però, ha le idee chiare e dopo la partita di Udine ha infatti detto: Sono contento per il gol, spero di aver aiutato la squadra almeno per l’Europa League. “Saremmo in Champions ma ci hanno tolto i punti. Il nostro campionato a livello di punti lo abbiamo fatto. Stagione difficile per me dopo l’infortunio. Ci ho messo 10 mesi, non è stato semplice. Vediamo adesso alla Nazionale e poi a tornare qua e fare bene. Vediamo ora. Vediamo come finisce stasera, io penso ad andare in Nazionale. Penso a quella e poi vediamo”.