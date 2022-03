Newcastle, emissari a Napoli per visionare Osimhen e Fabian Ruiz

Nella rosa del Napoli vi sono su tutti due prezzi pregiati sia dal punto di vista tecnico tattico ma anche dal punto di vista economico. Sì Tratta di Fabian Ruiz e Victor Osimhen, che godono di interessi da parte di ormai mezza Europa.

Le situazioni contrattuali dei due calciatori sono però molto differenti. Il contratto del centrocampista spagnolo scadrà nell’estate 2023 e non sembrano esserci al momento spiragli per il rinnovo. Ciò significa che la prossima estate Fabian dirà con molta probabilità addio al Napoli, che allo stesso tempo dovrà accontentarsi per il cartellino dell’iberico di una cifra non troppo elevata.

Per quanto riguarda Victor Osimhen invece la scadenza contrattuale è datata 2025 e la giovane età dell’attaccante, unità al gran potenziale, fa sì che il suo cartellino valga una fortuna. Aurelio De Laurentiis a tale proposito avrebbe fatto sapere di valutare offerte solo dai 100 milioni di euro in su.

Tra i club più interessati ai due gioielli del Napoli sembra esserci il ricchissimo Newcastle. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il club inglese avrebbe già bussato alla porta partenopea la scorsa estate, ricevendo però come risposta un ‘no’ secco.

Molto probabile però risulta che la società bianconera si ripresenterà a breve alla porta di Aurelio De Laurentiis, non appena la stagione calcistica attualmente in corsa giungerà al termine. Il Newcastle infatti sarebbe ancora sulle tracce dei due giocatori azzurri. Addirittura, secondo i media ed alcune indiscrezioni, nel corso di Napoli – Milan di qualche giornata fa sulle tribune dello Stadio Diego Armando Maradona vi erano proprio degli emissari del club inglese, con l’obiettivo di visionare Ruiz e Osimhen.

Comunque, l’eventuale offerta monstre per l’acquisto di Fabian Ruiz e Osimhen potrebbe aggirarsi intorno ai 130-140 milioni di euro