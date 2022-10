Newcastle su Kvaratskhelia

Dalla Turchia arriva la notizia: il Newcastle sarebbe sulle tracce di Kvicha Kvaratskhelia e potrebbe provare un assalto già da gennaio

Un avvio di campionato spaziale per Kvicha Kvaratskhelia. Il calciatore georgiano del Napoli è alla prima stagione in un grande campionato, con l’impatto sulla Serie A che è impressionante.

L’esterno sta vivendo una stagione fuori da ogni previsione, che lo sta consacrando ad uno dei migliori talenti del nostro calcio. Tanto che varie squadre sono adesso intenzionate ad offrire soldi su soldi al Napoli pur di acquistarlo. Il Barcellona si sarebbe già fatto avanti, ma non sarebbe solo. Anche una squadra inglese avrebbe messo nel mirino il calciatore.

Il Newcastle si fa avanti?

Dalla Turchia arriva la notizia: Ekrem Konur, giornalista turco, avrebbe evidenziato l’interesse del Newcastle per Kvicha Kvaratskhelia. I magpies potrebbero provare un assedio già nel mese di gennaio, con la volontà di portare in Inghilterra il talento georgiano. Difficile vada via in inverno, con Aurelio De Laurentiis che non vuole smantellare la squadra a stagione in corso.

Per ora il Napoli non sarebbe intenzionato a cedere, a meno di offerte irrinunciabili che difficilmente arriveranno. In estate il Newcastle potrebbe tentare un nuovo assalto, anche se il pezzo pregiato sembrerebbe essere Victor Osimhen. Il nigeriano è cercato anche dai magpies, ma per ora Arsenal, Tottenham e Manchester United starebbero facendo la voce grossa per lui. Il Napoli in estate ha chiesto più di 100 milioni per lui, cifra che il prossimo anno potrebbe lievitare ancor di più visto il buon periodo del calciatore.