News dall’Inghilterra: Osimhen via a gennaio?

Victor Osimhen dopo lo stop forzato di circa due mesi a causa dell’infortunio rimediato durante il primo match di Champions League, ha definitivamente riconquistato il proprio posto da titolare nella rosa di Spalletti.

Dal suo rientro in campo gli occhi sono nuovamente puntati su di lui, complice anche l’ottimo avvio di stagione che sta vivendo il Napoli da capolista nella classifica di Serie A con ben otto punti di vantaggio sulla seconda.

Che il nigeriano sia oggetto del desidero di molte squadre in Europa non è una novità ma, per il momento, sembra essere esclusa la partenza a gennaio. Il presidente De Laurentiis, infatti, difficilmente lascerebbe partire uno dei protagonisti in una stagione così importante per gli azzurri.

Questo, però, non scoraggia le squadre interessate che si stanno preparando per l’assalto in estate. Tra queste il Manchester United che, con la ricostruzione della squadra iniziata con l’arrivo in panchina di Ten Hag, sembra si stia preparando a portare Osimhen via da Napoli con un’offerta a tre cifre.