Ngonge ai saluti: accordo vicino?

Cyril Ngonge sarebbe vicinissimo a salutare il Napoli. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il calciatore del Napoli avrebbe un accordo con il Torino. La squadra granata ha quasi l’accordo con i partenopei per l’arrivo dell’esterno

Incontro con Giovanni Manna

Il Torino è vicinissimo ad un’intesa con il Napoli per il trasferimento di Cyril Ngonge in granata. Il calciatore belga potrebbe presto trasferirsi sotto la Mole in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra vicina ai 13-14 milioni di euro. Il Napoli vorrebbe evitare una minusvalenza e infatti un diritto di riscatto potrebbe consentire di iscrivere a bilancio il trasferimento del calciatore belga nella stagione 2026/2027.

Il trasferimento sembra quasi cosa fatta, visto anche che Giovanni Manna avrebbe incontrato gli agenti del belga e poi anche l’entourage del club granata. Una trattativa che avrebbe già tutti belli che contenti, considerando la voglia del classe 2000 di mettersi nuovamente in mostra.

Addio vicinissimo

Antonio Conte non ha mai puntato effettivamente su Cyril Ngonge, relegandolo spesso alla panchina. Nella scorsa stagione, infatti, il classe 2000 ha collezionato 21 presenze e 2 gol, ma tutte in soli 348 minuti. Poco più di una media di 16 minuti a partita, troppo poco per un calciatore che vorrebbe provare ad arrivare al mondiale con il suo Belgio.