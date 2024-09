Nico Paz, dal Real Madrid al Como: il talento argentino incanta e attira il Napoli

Nico Paz, giovane promessa del calcio argentino nato in Spagna, è approdato al Como in via definitiva dal Real Madrid, in un’operazione da 6 milioni di euro. Il club spagnolo ha mantenuto una clausola di riacquisto e il 50% sulla futura rivendita, garantendosi così un’opzione strategica sul futuro del giocatore. A rivelarlo è Daniele Longo su calciomercato.com, aggiungendo che il Real Madrid potrebbe far valere il diritto di recompra qualora Paz dovesse continuare a brillare.

Caratteristiche tecniche

Il classe 2004 si distingue per la sua versatilità tattica: nato come trequartista, può essere schierato anche come mezzala, esterno destro o seconda punta. La sua recente prestazione contro l’Atalanta ha messo in luce le sue straordinarie qualità.

Prima ha forzato l’autogol di Kolasinac, poi ha servito l’assist decisivo per il gol di Fadera, regalando al Como una vittoria preziosa. La sua esibizione ha impressionato gli osservatori italiani e stranieri presenti al Gewiss Stadium, evidenziando quanto il suo talento sia ormai sotto i riflettori.

Cesc Fabregas, ex campione e oggi figura influente nel progetto del Como, ha espresso grande soddisfazione per l’impatto immediato di Paz nel calcio italiano. Il piano del club, condiviso con la proprietà, è quello di costruire un progetto di lungo termine attorno al giovane talento argentino, che potrebbe diventare il fulcro della squadra.

Nonostante l’ambizioso progetto del Como, il Real Madrid rimane una minaccia concreta, grazie alla clausola di riacquisto. Intanto, grandi club italiani come Napoli, Inter, Juventus e Milan stanno monitorando da vicino l’evoluzione di Paz, un talento che sembra destinato a una crescita esponenziale nel panorama calcistico.