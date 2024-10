Nico Paz impressiona contro il Napoli, ma Chiariello frena: “Non giocherebbe mai”

Nell’ultima giornata di campionato, il Napoli ha conquistato una vittoria importante contro il Como, in una gara tutt’altro che semplice. La squadra di Cesc Fabregas ha messo in difficoltà gli azzurri, soprattutto nel primo tempo, grazie a un’organizzazione di gioco solida e ben strutturata.

Tra i protagonisti della partita si è distinto Nico Paz, giovane talento argentino che ha impressionato per le sue doti tecniche fuori dal comune. Le sue prestazioni hanno catturato l’attenzione dei tifosi partenopei, molti dei quali lo vedrebbero come un possibile rinforzo per la squadra, in grado di entusiasmare il pubblico dello Stadio Maradona.

Un giornalista frena l’entusiasmo

Tuttavia, non tutti condividono questo entusiasmo. Il giornalista Umberto Chiariello, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, partner ufficiale del Napoli, ha espresso un’opinione diversa, affermando che Paz non troverebbe spazio in una squadra come il Napoli e che sarebbe meglio per lui restare al Como per crescere e affermarsi.

Le dichiarazioni di Chiariello hanno subito acceso il dibattito tra i tifosi. In molti, infatti, hanno elogiato la prestazione del giovane argentino, manifestando il loro apprezzamento anche sui social.

Nonostante le parole del giornalista, Nico Paz ha senza dubbio lasciato un segno con la sua performance, guadagnandosi l’attenzione di chi sogna di vederlo in azzurro.