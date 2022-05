Nicola Venturi ama la musica e con “Chic in beat” conquista il grande pubblico

“Chic in beat” di Nicola Venturi è l’inizio di un grosso salto di qualità per l’artista musicale bresciano.

“Chic in beat” vuole avvicinare le vecchie generazioni con quelle nuove e per questo si ispira a della musica commerciale per appassionare tutti, Nicola racconta: “Ho voluto creare una raccolta che fosse adatta a più circostanze come un club o un semplice lounge bar affinchè tutti possano conoscere questa realtà musicale e scoprire la sua vastità”, insomma una vera e propria strategia per conquistare il grande pubblico.



Non dimentichiamo che è riuscito ad entrare sotto la nota label “AR.MS Empire” ed alcune delle sue hit più famose sono: Call Me , Chic In Beat , MoVerse che conquistano diverse migliaia e migliaia di ascolti. Nicola suggerisce ai giovani di studiare sempre, pensi che un giorno potrai dire “smetterò di studiare perchè sono bravissimo?”. Meglio che quel giorno non arrivi mai.. perchè smettere di studiare vuol dire smettere di crescere e imparare.