Nicola Vono, il social media manager con più di 500mila follower: chi è?

Con più di 500mila follower su Instagram, Nicola Vono è un giovane social media manager di origini calabresi. Di seguito sono fornite tutte le informazioni riguardanti il ragazzo.

CHI È NICOLA VONO? – Nato il 4 marzo del 1996 a Soverato (Catanzaro), Nicola ad oggi gestisce più di 70 account tra TikTok, Youtube e Instagram di cui, alcuni, appartenenti a volti noti dello spettacolo. Oltre ad occuparsi del mondo social, Vono gestisce anche un salone di bellezza.

Dopo essersi diplomato alla Ragioneria, il calabrese ha frequentato una scuola per diventare acconciatore. Una volta ricevuta la qualifica, ha aperto un salone a Stalettì, un piccolo paesino in provincia di Catanzaro. A confermare tale passione è il tatuaggio sull’avambraccio in cui sono presenti alcuni degli strumenti dell’acconciatore

Nicola si è anche specializzato per diventare social media manager, arrivando a gestire un gran numero di profili, anche di alcuni vip. Ha un suo sito internet ed è rappresentante di mysuite.app.

In una recente intervista a Flash Style Magazine Vip, il social media manager ha rivelato quali sono i pro e i contro del suo lavoro: “I pro di questo lavoro sono molti, uno dei quali è che il rapporto tra cliente e social manager si trasforma in amicizia. I contro è che il tempo da dedicare a me stesso non è molto”.

Per vedere il profilo Instagram di Nicola, clicca qui.