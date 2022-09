Nicolas Schindelholz ha perso la sua battaglia contro il tumore: addio all’ex difensore del Basilea, aveva 34 anni

Tragico lutto nel mondo del calcio. All’età di 34 anni è venuto a mancare Nicolas Schindelholz,, ex difensore centrale, tra le altre, del Basilea.

“Il Basilea piange la scomparsa di Nicolas Schindelholz. Il nostro ex capitano dell’Under 21 è morto di cancro a soli 34 anni. L’intera società è sconvolta da questa notizia ed esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia in lutto. Riposa in pace Nico“.

Come scritto nella nota ufficiale del suo ex club, il giocatore ha perso la sua battaglia personale contro un brutto male, un tumore ai polmoni. Per colpa della malattia, infatti, fu costretto a lasciare il calcio nel 2020 ed inutili sono state le cue a cui si era sottoposto.