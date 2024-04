Nicolas Valentini, dilemma di mercato: meglio il bianconero o il giallorosso?

Il giocatore del Boca Juniors è in scadenza di contratto e gli Xeinezes potrebbero accettare un’offerta a ribasso pur di non vederlo partire a zero. Al calciatore, però, dovrà scegliere se finire in giallorosso o in bianconero, anche se ci sono diverse piste aperte per lui

Bianconero o giallorosso? Un grosso problema per il difensore argentino Nicolas Valentini, che continua ad essere uno dei giocatori rivelazione della formazione del Boca Juniors. Diego Martinez lo sta schierando meno per via della scadenza del contratto, ma le caratteristiche del giocatore ci sono. Non un calciatore eccelso, ma sicuramente qualcuno su cui puntare.

Puntare abbastanza specialmente perché se l’Atletico Madrid, una delle squadre che punta su di lui, si muove qualcosa allora devi averla. Su di lui, però, anche la Roma che sarebbe in lotta costante con i bianconeri del Newcastle per provare a prendere in anticipo il classe 2001.

Costo esiguo

Il suo valore attuale di mercato, secondo transfermarkt, è di 6 milioni di euro e gli Xeinezes potrebbero accontentarsi di accettare offerte di 2-3 milioni di euro pur di non perderlo a parametro zero. Su di lui si era mossa anche la Lazio mesi fa, ma Lotito sembra aver abbandonato la pista, anche in virtù dell’addio di Maurizio Sarri che aveva proposto il difensore.

La Roma e il Newcastle, quindi, capitanano la corsa al giocatore argentino che sembra pronto ad andar via da Buenos Aires per tentare una carriera europea. Tutto da scrivere nel Vecchio Continente, dove potrebbe finire per diventare uno dei migliori difensori del panorama UEFA.