Nicolau Dumitru, ex Napoli, torna in Romania all’UTA Arad

L’ex calciatore el Napoli Duitru cambia ancora squadra. Dopo la sua avventura non molto fortunata al Suwon Bluewings (Corea del Sud), l’attaccante torna nel campionato rumeno accasandosi all’UTA Arad. Dumitru, nato in Svezia ma di padre svedese aveva già giocato nel massimo campionato della Romania nel 2019 quando passò dal Livorno al Gaz Metan.

Il suo passaggio avvenuto a gennaio del 2021 ai coreani non ha dato i risultati sperati: in 17 presenze in K League 1, il calciatore naturalizzato italiano è riuscito a mettere a segno solamente una rete.

Secondo quanto riporta il portale d’informazioni rumeno Digisport.ro, Dumitru, di madre brasiliana da qui il secondo cognome Cardoso, avrebbe un bel ricordo del periodo passato giocando in Romania e per questo motivo avrebbe deciso di ritornare nel paese transilvano, memore dei 12 goal e 6 assist in 42 presenze.

L’ormai trentenne passa quindi all’UTA Arad per un valore che si avvicina ai 450mila euro. La sua nuova squadra occupa attualmente la nona posizione del campionato rumeno con 27 punti totalizzati in 21 partite e si trova ancora in bilico tra la qualificazione ai Playoffse quella per la retrocessione.

L’avventura di Dumitru al Napoli non fu tra le più fortunate: nella stagione 2010/2011 scese in campo per 9 volte in Serie A senza riuscire mai a trovare la rete. Poi una serie di prestiti che in Serie B prima di fare esperienze in Spagna (all’Alcorcón e al Gimnàstic di Tarragona) e in fine il trasferimento in Romania.