Nicole Mazzocato: clamorosa gaffe su Instagram

Sono tante le influencer che nel corso degli ultimi mesi si sono rese protagoniste di clamorose gaffe. L’ultima oggi, compiuta da un volto noto sul web e in televisione: Nicole Mazzocato. L’ex corteggiatrice negli ultimi tempi era già finita al centro dei riflettori per la burrascosa vicenda con il suo ex, Fabio Colloricchio. Inoltre, si era anche vociferato un suo possibile flirt con l’ex tronista, Andrea Damante.

LA GAFFE DI NICOLE – Sebbene a molti possa essere sfuggita, l’occhio attento di Veryinutilpeople.it ha notato lo strafalcione compiuto dall’attrice veneta. Pochi minuti fa, infatti, la pagina Instagram ha postato tra le storie uno screenshot proveniente dal profilo ufficiale della ragazza. La IG Story in questione è una semplice foto, in cui l’Influencer è fotograta in compagnia di un tavolino imbandito per la colazione. Veryinutilpeople.it ha, però, evidenziato un particolare: affiancato dall’emoji di un cornetto, vi è l’hastag “breackfasttime”. Insomma, la gaffe in questione tratterebbe l’errore grossolano compiuto da Nicole Mazzocato nello scrivere in inglese.

La pagina ha voluto accompagnare lo screenshot con la sigla di X-Files e una goliardica vignetta che rimanda allo strafalcione della Mazzocato.