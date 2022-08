Nicole Mazzocato, Fabio è diventato papà: “Il destino ci ha unito”

Dopo tanta attesa, Fabio Colloricchio è diventato finalmente papà. Anche Nicole Mazzocato a breve diventerà genitore per la prima volta. Nel frattempo che il grande giorno arrivi, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan. Tra le domande, non è mancata quella sul suo ex.

“Il destino ci ha unito” – Nicole e Fabio, conosciuti all’interno di UeD, sono stati insieme per ben 4 anni. La loro love-story è però giunta burrascosamente al capolinea. Tra i due, infatti, non sono mancati insulti e querele. L’ex coppia ha finalmente voltato pagina.

Dopo la partecipazione ad un reality spagnolo, Colloricchio è felicemente impegnato con Violeta Mangrigan. Solo poche ore fa la donna ha dato alla luce Gala, rendendo Fabio papà per la prima volta.

Per quanto riguarda la Mazzocato, anche lei è in dolce attesa e a breve partorirà. Nell’attesa, Nicole ha voluto dare la possibilità ai follower di porgerle qualche domanda. Tra le tante richieste, c’è chi le ha chiesto di dire la sua sulle “coincidenze della vita”.

Volendo mettere a tacere i pettegolezzi, la futura mamma ha così risposto: “Io sono felice, ho trovato tutto ciò che desideravo. Dall’altra parte è capitato lo stesso, il destino ci ha uniti in questo momento personale, ma di felicità estrema. Ho sempre augurato il meglio a tutti e sono felice della felicità altrui, ancor di più in un momento come questo, dove posso comprendere al 100 %”.

Nicole Mazzocato ha poi voluto concludere il discorso con una richiesta: smetterla di fare paragoni. Ha infatti scritto: “Li trovo davvero pessimi per tutti noi, soprattutto ora, per rispetto alle nostre famiglie”.