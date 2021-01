Nicole Mazzocato, flirt in corso con Mario Balotelli?

L'ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Fabio Colloricchio al centro del gossip per un presunto flirt con Mario Balotelli, calciatore del Monza

Nicole Mazzocato l’abbiamo conosciuta qualche anno fa durante una stagione di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi. In quell’occasione, la Mazzocato corteggiò il tronista argentino Fabio Colloricchio, con il quale avviò un’intensa storia d’amore durata diversi anni. Tuttavia, la storia si è conclusa molto male e Nicole non ha voluto più sentir parlare di lui.

DOPO UOMINI E DONNE – Nicole Mazzocato, dopo l’esperienza a Uomini e Donne, non è più tornata in televisione e si è dedicata alla sua attività sui social e da modella. La ragazza, infatti, conta un cospicuo numero di follower, ai quali racconta le sue esperienze quotidiane.

Ad oggi, Nicole Mazzocato si dichiara single, tuttavia, alcune segnalazioni dimostrerebbero il contrario. Stando ad alcune news riportate dal blog Very Inutil People, pare che l’ex corteggiatrice abbia un flirt in corso con Mario Balotelli, calciatore del Monza.

FLIRT CON MARIO BALOTELLI? – La redazione di Very Inutil People ha contattato Nicole Mazzocato per chiederle se la voce su un possibile capodanno passato in albergo con Mario Balotelli potesse in qualche modo essere vera. Tuttavia, la modella ha smentito categoricamente questa voce, spiegando di aver passato l’ultimo dell’anno in compagnia dei suoi amici più stretti.

In questi giorni, però, sono emersi nuovi dettagli. Per prima cosa, alcune Instagram Stories pubblicate dai due con sfondi molto simili. Inoltre, Nicole Mazzocato ha da poco iniziato a seguire su Instagram Abigail Barwuah, sorella di Mario Balotelli. Secondo i follower non può trattarsi di una semplice coincidenza; Nicole potrebbe aver avviato una storia, o forse al momento solo una conoscenza, con lo sportivo.