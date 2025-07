Nicole Mazzocato, diventa mamma per la terza volta

La famiglia di Nicole Mazzocato non smette di allargarsi. Dopo Davide e Paolo, l’ex corteggiatrice di “Uomini E Donne” ha dato finalmente alla luce una femminuccia, Aurora.

A dare l’annuncio della splendida notizia, è stata proprio l’influencer sul suo profilo Instagram. La descrizione sotto al post recita: “Benvenuta Aurora! Non vedevamo l’ora di tenerti tra le nostre braccia! Sarai riempita d’amore”.

La scelta del nome della piccola non è affatto casuale. Come la stessa Mazzocato ha spiegato recentemente:” Il nome Aurora significa “alba” o “luce dell’alba” in latino, e deriva dalla parola latina “aurora”. Indica il momento in cui il cielo inizia ad illuminarsi, prima del sorgere del sole. Nella mitologia romana, Aurora è la dea che annuncia il mattino”.

I commenti sotto al post dell’annuncio sono stati tanti. Tra le parole d’affetto e di augurio, c’è anche chi cerca di capire a chi dei due genitori, la neonata assomigli. Secondo alcuni, la bambina è la fotocopia della madre; secondo altri, in volto la piccola ha dei tratti che riprendono il padre, Armando.

Nicole è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi. Al tempo, il tronista Fabio Collorocchio, dopo un lungo percorso, la scelse. La loro relazione è durata qualche anno, dopodiché è arrivata la rottura definitiva. Ad oggi, anche l’argentino ha costruito il suo nido d’amore con la sua compagna Violeta Mangriñan. È diventato papà di due bellissimi bambini.