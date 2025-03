Nicole Mazzocato, il duro sfogo sui social: “Ecco perché ho inizialmente negato la mia nuova gravidanza”

Nicole Mazzocato, storica ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha recentemente annunciato di essere in dolce attesa del suo terzo figlio, la prima femminuccia dopo Paolo e Davide. La notizia, però, è arrivata dopo settimane di indiscrezioni e smentite, scatenando una polemica sui social.

Alcuni utenti non hanno infatti gradito il fatto che Nicole avesse negato la gravidanza prima di renderla ufficiale, e hanno iniziato a bersagliarla con critiche anche molto dure.

LO SFOGO SUI SOCIAL – L’influencer ha deciso di affrontare la questione con un lungo sfogo pubblicato su Instagram, spiegando i motivi che l’hanno spinta a mantenere il riserbo:

“Per questa gravidanza ho scelto di fare tutto in modo privato. Mi rivolgo solo a studi privati, evito luoghi pubblici e indosso abiti larghi proprio perché volevo annunciare la notizia nel momento opportuno, dopo aver fatto tutti gli accertamenti. Nessuno poteva saperlo se non lo avessi detto io”.

Tuttavia, la sua riservatezza è stata violata quando, durante una visita medica, qualcuno ha scattato una foto a sua insaputa e l’ha inviata a delle pagine di gossip.

“Diverse pagine mi hanno contattata chiedendomi se fosse vero e se potessero divulgare la notizia. Ho risposto che sì, era vero, ma ho anche chiesto di rispettare la mia privacy, perché non era ancora il momento giusto per annunciare la gravidanza”, ha raccontato Nicole.

Non tutti, però, hanno rispettato la sua richiesta:

“Una pagina ha deciso di ignorare tutto e pubblicare comunque la notizia, calpestando ogni tipo di umanità e attesa, solo per fare hype. Noi aspettiamo sempre il quinto mese prima di condividere la gravidanza, perché abbiamo vissuto un trauma familiare importante e ci prendiamo il tempo necessario per assicurarci che tutto proceda per il meglio”.

Dopo la divulgazione non autorizzata della notizia, la Mazzocato si è trovata sommersa dai commenti di chi la criticava per aver inizialmente negato la gravidanza. Di fronte a questa pressione, ha deciso di rompere il silenzio.

“Ero costretta a dire che non era vero perché centinaia di persone continuavano a dirmi che avevo il dovere di confermare la notizia. Ma una gravidanza è una bella notizia solo quando è certa, quando va a buon fine. Nessuno può sapere quanto possa essere desiderata, a rischio o complicata. Non è un diritto del pubblico sapere tutto immediatamente”.

Nicole ha poi voluto ribadire un concetto fondamentale:

“Non si può imporre a qualcuno di condividere qualcosa di così intimo. Non si può dire ‘devi dirlo’ o ‘devi confermarlo’. Una gravidanza è un momento delicato, e la madre dovrebbe poterla vivere senza pressioni. Non stiamo parlando di una passeggiata al supermercato: ho fatto sacrifici per non espormi, ho rinunciato a lavori e occasioni proprio per proteggere questa fase”.

Le sue parole hanno diviso il pubblico tra chi la sostiene e chi continua a criticarla. Quel che è certo è che l’ennesima invasione della privacy di un personaggio pubblico ha riacceso il dibattito sui limiti del gossip e del diritto alla riservatezza.