Nicole Mazzoccato, presto mamma per la seconda volta: svelato il nome del bebè

In attesa della nascita del secondo figlio, che avverrà tra circa due mesi, Nicole Mazzoccato continua ad aggiornare i follower sulla sua gravidanza. Nei giorni scorsi, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne ha deciso di svelare il nome del bebè.

SVELATO IL NOME – Dal 2021 l’ex tronista è legata sentimentalmente ad Armando Anastasio, dal quale lo scorso anno ha avuto il primo figlio Paolo. Come annunciato nei mesi scorsi, la famiglia è pronta ad allargarsi nuovamente. Ad annunciarlo è stata proprio la 32enne attraverso un post su Instagram: “Non vi dico nemmeno cosa provo perché non è descrivibile. E’ in arrivo e siamo pieni di gioia e amore“.

Sempre molto attiva sui social, Nicole continua ad aggiornare ai suoi follower riguardo la sua seconda gravidanza. Dopo la lieta notizia dell’arrivo del secondo bebè, l’ex volto del dating-show di Maria De Filippi ha deciso di svelare il nome del nascituro.

Nella giornata di ieri, la donna ha condiviso un post con allegata una lunga e tenera dedica al suo secondo figlio in arrivo. Nel dettaglio, l’ex tronista ha scritto:

“32 settimane di te, che sei cresciuto così velocemente…Hai già avuto modo di poter sentire molte emozioni contrastanti, hai vissuto già tante situazioni al limite della stanchezza, ma anche della caparbietà. Sono così felice che diventerò mamma di te, che non hai dato grandi pensieri. Sei stato sempre in movimento ma senza rovinarmi pasti, nottate o altro. Potrai sempre recuperare…Speriamo di no! Sono così curiosa di conoscerti, di sapere come sei, se sarai un ometto sin da subito come il tuo fratellino o se sarai l’opposto. Speriamo che anche tu possa prendere il carattere di mamma e non di papà!!

Potresti farmi un piccolo regalino se ti va…Anticipare di qualche giorno la tua uscita magari…Ma non sentirti in dovere, Paolino è stato un orologio svizzero ed è andato tutto per il meglio. Non vedo l’ora che inizi questa nuova avventura tutti assieme, dove spero e auguro a tutti di essere felici e uniti più che mai. Abbiamo cercato di avervi più vicini possibile perché possiate essere una spalla e un punto di riferimento l’uno per l’altro, per tutta la vita. Sono sicura che sarà così…Ti aspettiamo Davide”.