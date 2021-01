Nicolò Zaniolo, l’inaspettata smentita di Madalina: “Non stiamo insieme”

Sta impazzando sul web l’ultima inaspettata svolta del gossip che vede protagonisti Nicolò Zaniolo e Madalina Ghenea. Viste le recenti dichiarazioni fatte dalla modella rumena, soprattutto una IG Story abbastanza ambigua, in molti hanno iniziato a credere che tra lei e il calciatore ci fosse del tenero. Proprio per questo è stato come un fulmine a ciel sereno l’ultimo gesto di Madalina.

“Non stiamo insieme” – Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le inaspettate dichiarazioni della Ghenea. Sul suo account Instagram è stato pubblicato la nota legale dell’agenzia Bernardini de Pace in cui vengono stilati quattro punti:

“1. Non è vero che ci sia una relazione sentimentale tra Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo. 2. Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo si sono incontrati solo una volta.

3. la signora Ghenea è mamma di una bimba che non deve essere turbata né coinvolta in queste bugie mediatiche.

4. la nostra assistita prenderà gli opportuni provvedimenti contro chi sta sfruttando e strumentalizzando questa invenzione e contro chi si è permesso di criticarla in qualsiasi modo”.

Qualche ora dopo, inoltre, Madalina ha pubblicato una IG Story in cui ha voluto chiarire meglio la questione:

“Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Come ha scritto lui lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati”

Dal canto suo, Zaniolo ha deciso di allontanarsi per un po’ dai social. Durante questa settimana il calciatore si è trovato più volte al centro dell’attenzione mediatica. Riguardo proprio i social, solo qualche mese fa il calciatore ha firmato un contratto di due anni con l’agenzia di Fedez per curare l’immagine del brand Zaniolo e, visti i troppi scandali, forse poteva qualcosa in più per ‘proteggere’ Nicolò. Interverrà il noto rapper sulla situazione?