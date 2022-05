Nicolò Zaniolo, niente faccia a fiacca con Zaccagni: lascia il raduno della Nazionale

Negli ultimi giorni si è spesso parlato di un coro che alcuni tifosi giallorossi hanno intonato e che riguarda Nicolò Zaniolo, Mattia Zaccagni e Chiara Nasti. Dopo gli ultimi eventi, in molti attendevano l’incontro tra i due calciatori durante il raduno della Nazionale. L’attesissimo faccia a faccia non avverrà per via dell’infortunio di Nicolò.

NESSUN FACCIA A FACCIA – Cos’hanno in comune Zaniolo e Zaccagni? Entrambi hanno avuto o hanno una storia con Chiara Nasti. Prima di stare insieme a Mattia, l’influencer ha avuto una breve relazione con Nicolò. Tutti hanno voltato pagina, tanto che la Nasti e il giocatore della Lazio presto diventeranno genitori.

Chi non ha voltato pagina ed è tornato sulla vecchia relazione di Zaccagni sono stati i tifosi della Roma. È stato infatti intonato un coro: “il figlio di Zaccagni è di Zaniolo“, sopra cui Nicolò ha ballato. Se Mattia non ha voluto dire nulla al riguardo, la sua compagna è stato di tutt’altro avviso. La risposta della Nasti è finita al centro delle polemiche, definita volgare e offensiva.

Dato il silenzio del calciatore della Lazio e il commento di Chiara, in molti attendevano il faccia a faccia tra i due giocatori in occasione del raduno della Nazionale in vista della partita contro l’Argentina. Zaniolo, però, non si presenterà a tale evento.

Ad annunciare la sua assenza è lo stesso calciatore attraverso una IG Story: “A causa di una botta presa alla caviglia sono costretto a lasciare il raduno della Nazionale! Ora è tempo di ricaricare le pile per iniziare al massimo la prossima stagione“.