Nicolò Zaniolo: un nuovo flirt con Nicole Minetti? Parla la web influencer

Si continua a parlare della vita privata di Nicolò Zaniolo, ormai da un paio di mesi. Questa volta, ad aggiungersi è un’altra presunta nuova fiamma. Il calciatore della Roma avrà avuto un flirt con Nicole Minetti? A svelarci la questione è stata proprio la web influencer.

LE PAROLE DI NICOLE MINETTI – La Minetti ha pubblicato delle storie, nelle quali rispondeva ad un utente che le chiedeva quando fosse possibile incontrarsi per un aperitivo. Lei però ha risposto ”Solo con Zaniolo”. Si è trattata, dunque, di una frecciatina bella e buona a Nicolò.

LE PRESUNTE STORIE DI NICOLò ZANIOLO – Si è parlato molto di alcuni presunti flirt di Nicolò Zaniolo. Prima c’era stata la diceria che fosse diventato padre con la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta a fine dicembre 2020. Poi, ci sono stati dei rumors circa una presunta relazione con Madalina Ghenea, smentita poi da quest’ultima.

LA CHAT DI ZANIOLO E NICOLE MINETTI – Ad insospettire ancora di più i followers è stata una chat pubblicata dalla stessa Nicole Minetti, nella quale, nonostante fossero oscurati i messaggi, era evidente che avesse parlato con Zaniolo. A lasciare ancora più perplesso un cuore inviato al calciatore della Roma.

In seguito alla pubblicazione della foto, la ragazza ha anche aggiunto la didascalia con scritto: ”Per chi non ci crede”. Insomma non sappiamo se tra i due c’è effettivamente un possibile flirt, non ci resta che attendere le parole dei diretti interessati o una possibile smentita.