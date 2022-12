Niente Juventus per Ndicka: trovato l’accordo con l’Arsenal

Evan Ndicka avrebbe trovato già un accordo con l’Arsenal. Il calciatore potrebbe trasferirsi già dalla prossima sessione invernale

Evan Ndicka potrebbe non arrivare in bianconero o in Italia. Il giocatore francese, infatti, secondo indiscrezioni avrebbe già un accordo con l’Arsenal. Il giocatore potrebbe lasciare la Bundesliga già da gennaio per trasferirsi in Inghilterra, con i gunners che sarebbero pronti a ricoprirlo d’oro.

Il calciatore francese sembrerebbe poter spingere per un trasferimento in Inghilterra, specialmente perché i londinesi hanno un progetto solido e interessante. Attualmente l’Arsenal è primo a +5 sul Manchester City, che insegue. L’obiettivo stagionale è tornare in Champions League, con l’Arsenal che però potrebbe addirittura superare le aspettative.

Cavalcata storica e convincente

La stagione che stanno vivendo i gunners è una di quelle irripetibili e bisognerà battere il ferro finchè è caldo. L’innesto di Evan Ndicka potrebbe essere già immediato, specialmente perché Arteta avrebbe bisogno di un difensore. Gli inglesi sembrano decisi a puntare il tutto e per tutto sul campionato, che significherebbe un passo in avanti per il progetto.

La Juventus, dunque, potrebbe ritrovarsi a finire beffata su un obiettivo a lungo corteggiato e a dover vedere l’Arsenal acquistarlo. Questa sarebbe una vendetta per i londinesi, che da lungo tempo si ritrovano a vedere i bianconeri soffiare obiettivi su obiettivi nel mercato. Vlahovic è l’ultimo di una lunga serie, con la Juventus che però potrebbe comunque perderlo in favore degli inglesi. Tutto dipenderà dalle vicende extra campo, con la Juventus pronta a cedere nel caso in cui dovesse esserci il bisogno di addio per il serbo.