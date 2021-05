Niente Napoli per Roberto De Zerbi: sta per diventare nuovo allenatore dello Shakhtar

“Quando sarà il momento vi aggiorneremo e vi faremo sapere“, sono queste le parole di Roberto De Zerbi in merito alla possibilità di diventare nuovo allenatore dello Shakhtar Donetsk.

Al termine della partita persa contro la Juventus, De Zerbi ha dichiarato: “Non è questo, è che so la fortuna che ho di lavorare con questa squadra e in questa società. So però anche che stiamo andando oltre ogni aspettativa iniziale, io sono un professionista e devo essere giudicato dai risultati”.

“Vi faremo sapere a breve. Con la mia società e i miei giocatori non ho segreti, abbiamo parlato e ci stiamo parlando. Loro sanno più di voi“.

Parole che sanno di conferma e di addio al Sassuolo dopo anni che gli hanno consentito di crescere come allenatore.

Niente Napoli, quindi, per l’ex azzurro. Le voci su un possibile ritorno in Campania, questa volta come allenatore, sembrano essere sfumate. Il prossimo anno, salvo clamorosi colpi di scena, De Zerbi sarà il nuovo allenatore dello Shakhtar.