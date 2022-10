Niente Napoli per Solbakken

Ola Solbakken è stato uno degli obiettivi dello scorso mercato della società partenopea. Il Napoli aveva individuato nel norvegese un possibile sostituto o di Lozano o di Politano, nel caso in cui uno dei due fosse partito. Grazie alle prestazioni di questi due giocatori alla fine non si è più parlato con gli agenti del talento del Bodo/Glimt ed ora Solbakken è pronto a firmare un nuovo contratto con una squadra italiana.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il giovane norvegese sarà un giocatore della Roma. Per lui è pronto un contratto per i prossimi quattro anni e mezzo di circa 1 milione di euro a stagione. Il contratto di Solbakken scade il 31 dicembre con la squadra del Bodo e, quindi, da gennaio potrà vestire la maglia giallorossa della Roma.

Ola Solbakken è un calciatore classe ’98, è un attaccante mancino che può giocare come ala su entrambi i lati del campo. E’ un giocatore rapido, tecnico e in possesso di una buona struttura fisica, risulta utile sia in fase di costruzione che in fase realizzativa. Veste da due anni la maglia del Bodo/Glimt ed ha già debuttato con la nazionale maggiore della Norvegia.

La Roma che in questo periodo soffre una crisi realizzativa ha deciso di puntare su di lui. Gli attaccanti giallorossi, ovvero, Abraham, Belotti, Zaniolo e Shomurodov non stanno rendendo come si sperava. Mentre il grande acquisto del mercato estivo Paulo Dybala gioca, segna ma purtroppo si infortuna troppo spesso.

La concorrenza del Napoli è quindi stata battuta dal club capitolino che vedrà arrivare tra qualche mese questo primo rinforzo. C’è da capire invece se la società partenopea agirà sul mercato di Gennaio. La Rosa è attualmente ottima e i giocatori stanno dando grande risposte sul campo, vedremo se si muoverà e come lo farà il Napoli sul mercato.