Niente Udinese per Handanovic: Padelli pronto a sostituire il capitano

Niente da fare per il grande ex del match contro l’Udinese, Samir Handanovic. Seppur partito con i compagni alla volta dello stadio Friuli di Udine, il numero uno interista non scenderà in campo contro la squadra che lo ha lanciato nel Gotha del grande calcio. Per il portierone sloveno prima defezione stagionale per un piccolo guaio ad un dito della mano destra patito in allenamento.

Nessun allarme, certo, ma un po’ di apprensione aleggia negli ambienti nerazzurri rimasti orfani del capitano e del recordman di presenze in tutte e tre le competizioni stagionali. Al suo posto scenderà in campo l’ex Toro Daniele Padelli, alla sua terza stagione in nerazzurro ma ancora a secco di presenze in A.

La curiosità arriva invece dal terzo portiere interista Tommaso Berni. L’ex Lazio è stato squalificato a seguito del concitato finale contro il Cagliari e non potrà essere di supporto alla squadra nemmeno in questa occasione d’emergenza. Certo non una bella pubblicità per chi, in sei anni di Inter, non è sceso in campo nemmeno una volta. In virtù di questa lacuna nel ruolo, Conte porterà con sè il diciassettenne Filip Stankovic, figlio dell’indimenticato Dejan. Che il nuovo Handanovic sia già presente in squadra?

Il ragazzo, portiere titolare dell’under 19 nerazzurra, non ha partecipato alla vittoriosa trasferta dei pari età contro la Fiorentina di ieri primo febbraio. La notizia delle due defezione nella squadra maggiore lo ha costretto ad abbandonare i compagni per volare repentinamente in Friuli.