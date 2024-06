Nikita Pelizon, grave malore per l’ex gieffina: “La sensazione di non riuscire a parlare”

Mercoledì scorso, Nikita Pelizon, vincitrice del Grande Fratello Vip 2023, ha allarmato i suoi follower rivelando di aver subito un grave malore che ha reso necessario il ricovero in ospedale. Dopo aver condiviso una foto del pavimento macchiato di sangue, ha raccontato di essere svenuta e di aver sbattuto contro le scale. Inizialmente, Pelizon non ha fornito ulteriori dettagli su quanto accaduto, ma successivamente è tornata sui social per spiegare meglio l’accaduto.

Il racconto di Nikita Pelizon

Pelizon ha iniziato dicendo: “Il 29 maggio 2024 lo segnerò come: ‘Nikita fa rima con Vita’”. Ha spiegato che quella sera, dopo aver parlato con un amico al telefono e aver presentato la sua nuova canzone, ha iniziato a sentirsi molto stanca. Si è sdraiata sul divano per guardare una serie su Netflix, ma la situazione è peggiorata rapidamente: “Mi alzo, con difficoltà chiudo la porta di casa… Non avevo mai sentito la mia faccia emanare così tanto freddo… Era come se si stesse frammentando in piccoli pixel che sentivo uscire dal mio corpo… Una sensazione che mi faceva sentire come se mi stessi ghiacciando. Finché mi giro e lì, il vuoto”.

Pelizon ha raccontato di essere rimasta svenuta a terra per più di 15 minuti. Ricorda vagamente quei momenti: la corsa in taxi verso l’ospedale, la preoccupazione sul volto del tassista e poi il buio. Giunta in ospedale intorno alle 15:00, ha descritto la difficoltà nel parlare e nel formare frasi coerenti.

Ha inoltre ringraziato le infermiere per la loro gentilezza e il medico che le ha detto: “Lo sai che hai avuto fortuna, vero?”. Ha notato il numero 11 nell’ascensore, un numero che ha sempre avuto un significato speciale per lei, e ha visto il suo telefono riprendere segnale dopo 10 ore, con una valanga di messaggi su WhatsApp e social.

Nikita Pelizon ha concluso il suo messaggio esprimendo la sua gratitudine per essere viva, nonostante la gravità dell’episodio. Ha raccontato di aver avuto la testa pesante, dolori diffusi e il viso dolorante per diverse ore, ma anche di aver acquisito una nuova consapevolezza del valore di ogni momento della vita.