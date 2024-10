Nikita Pelizon rivela problemi di salute e riflette sull’esperienza al Grande Fratello Vip

Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha recentemente rivelato di avere problemi cardiaci. In un’intervista a TAG24, ha spiegato di aver ricevuto una diagnosi che l’ha costretta a riflettere su un necessario rallentamento. Pur essendo una persona molto positiva, ha deciso di mettere in pausa alcuni progetti, come la sua attività artistica, continuando a dedicarsi alla musica, pur cambiando il team di lavoro.

Uno sguardo sul GFVip

Pelizon ha anche commentato la situazione tra Helena Prestes e Lorenzo Spoleverato all’interno della Casa del Grande Fratello, esprimendo preoccupazione per l’amica Helena, con cui aveva partecipato a Pechino Express, e sottolineando l’importanza di relazioni sane. Ha criticato Lorenzo per aver partecipato al reality solo per creare dinamiche e non per autenticità. “Dal canto mio spero che non riviva la frequentazione che può essere simile a quella che ha già vissuto fuori la casa. Lei non è abituata all’amore sano come la maggior parte delle persone e la persona che le stava piacendo nella casa non la vedo minimamente interessata”, ha detto.

Nikita ha poi ripercorso la sua esperienza nel reality, descrivendola come inizialmente positiva, ma difficile da gestire nei mesi successivi, soprattutto a causa dei giochi di strategia e delle dinamiche competitive tra i concorrenti. Ha raccontato che l’impatto emotivo all’uscita dalla Casa è stato forte, con la vita fuori dal reality che si è rivelata diversa da come immaginava.

Inoltre, ha parlato delle pressioni sociali e dell’ansia legata ai social media, sentendosi in dovere di essere costantemente presente per i suoi fan. Attualmente sta affrontando un “blocco social” e cerca di gestire meglio il rapporto con i suoi seguaci e gli haters. “Mi sentivo colpevole nei confronti dei miei fan se non riuscivo a stare 24 ore su 24 sui social come mi veniva chiesto. Ci sto ancora lavorando perché è stato intenso. Non ero abituata poi a relazionarmi con gli haters in quanto fino a quel momento avevo solo fan. Sto vivendo in questo momento un blocco social”, ha spiegato.

Infine, ha condiviso un episodio di delusione legato al comportamento di alcuni ex compagni del Grande Fratello Vip, con cui i rapporti si sono incrinati, nonostante abbia mantenuto buoni legami con alcuni di loro, come Amaurys Perez e Patrizia Rossetti.