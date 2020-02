Nilufar Addati: a pranzo con Giordano Mazzocchi

Dopo solo pochi mesi dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne, la storia tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi giunge al capolinea. Una notizia che ha spiazzato i fan della coppia, ma non sono mai stati rivelati i dettagli che hanno spinto la coppia a mettere un punto alla storia. Nelle ultime ore, però, pare che una notizia abbia riacceso la speranza nei tanti che sperano in un ritorno di fiamma tra i due.

L’AMICIZIA TRA I DUE – Nonostante l’annuncio sulla fine della loro storia, l’ex coppia è spesso finita al centro del gossip. Infatti, i due, negli ultimi mesi, sono stati avvistati insieme a Roma, facendo sempre sperare un ritorno di fiamma nei fan della coppia. Speranze che sono state spazzate vie dai due ex protagonisti di Uomini e Donne che hanno parlato solo di una splendida amicizia. Giordano, infatti, recentemente ha risposto a una domanda riguardo la collezione di abbigliamento sportivo che Niluar sta realizzando. “Sono felicissimo per questa sua nuova avventura, sta spaccando tra l’altro e quindi gli auguro il meglio. Anzi, speriamo che farà anche qualcosa da uomo!”, così ha scritto il ragazzo, mostrando come fra i due non serpeggi alcun astio o risentimento.

A PRANZO INSIEME – Nonostante le parole dell’ex coppia e i vari flirt attribuiti a Giordano, i fan non si rassegnano. Nelle ultime ore, inoltre, una notizia non avrebbe fatto altro che riaccendere nuovamente questa speranza. Agostino, il fratello di Mazzocchi, nelle sue IG Stories (per vedere i video clicca qui) ha mostrato Nilufar e Giordano insieme. Da quanto spiegato dal ragazzo, egli ha invitato i due a pranzo a casa sua.