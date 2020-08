Nilufar Addati, al centro della bufera dopo le sue ultime dichiarazioni: “Non lo puoi fare proprio per legge”

A finire al centro della bufera social è il noto volto di Uomini e Donne, Nilufar Addati. L’ex tronista, come rivelato da lei, è risultata positiva al Covid-19. A far arrabbiare gli utenti Instagram, però, sono state le ultime rivelazioni che la ragazza ha rilasciato sui socia.

LA TERAPIA CHE FA DISCUTERE – Attualmente in isolamento domiciliare a Napoli, la ragazza non manca di tranquillizzare e tenere aggiornati i fan sul suo stato di salute. Anche ieri, l’ex tronista ha deciso di raccontare ai follower cosa sta accadendo e come sta affrontando il virus, facendo una rivelazione che ha scatenato la polemica.

Tramite le IG Stories, la Addati ha fatto sapere che sotto prescrizione medica, sta seguendo una terapia a base di antibiotici. A riportare l’accaduto è Deianira Marzano, nota per gli scoop che molto spesso coinvolgono i volti noti dei programmi firmati Maria De Filippi. L’influencer si è infatti scagliata contro l’Addati, colpevole di aver rivelato una grande inesattezza e di aver divulgato il nome del farmaco.

“Attenzione a ciò che diciamo!”, ha tuonato un’animata Deianira. L’opinionista ha inoltre allegato lo screen di una ragazza, dove veniva categoricamente vietato l’uso dell’antibiotico per curare il Coronavirus. Infatti, la terapia antibiotica va somministrata in caso di infezioni di tipo batterico e non i casi di virus. Schierandosi dalla parte di questa follower, la Marzano ha aggiunto:

“Capisco che gli adulti sono incuriositi e vogliono sapere i fatti di tutte queste persone (che poi sono uguali per tutti) però ricordiamoci che qua ci seguono anche i ragazzini”.

“Non lo puoi fare per legge” – La Marzano si è scagliata contro Nilufar Addati anche per aver rivelato il nome del farmaco. L’influencer ha infatti voluto farle notare che: “Dei medicinali sui social non si parla. Non lo puoi fare proprio per legge”.