Nilufar Addati, compleanno in quarantena con Giordano: spuntano le prime polemiche

Come già annunciato settimane fa, Nilufar Addati sta trascorrendo questo periodo di quarantena a casa del suo agente, dove sono presenti anche il suo ex Giordano Mazzocchi e il fratello di lui, Agostino. L’ex tronista di Uomini e Donne tra pochi giorni, precisamente il 6 aprile, spegnerà 22 candeline. Si può dire che questo, per la ragazza, sarà un compleanno insolito sia per il periodo che il mondo sta vivendo sia perché lo festeggerà in compagnia del suo ex fidanzato. Quest’ultimo dettaglio ha dato vita ad alcune polemiche sul web.

UN AMORE NATO IN STUDIO – I due ragazzi si sono conosciuti a Uomini e Donne, facendo appassionare il pubblico con la loro storia. Una volta usciti insieme dal programma, la coppia aveva deciso di partire alla volta di Temptation Island Vip, volendo mettere alla prova il loro amore nato da poco. Sembrava che la prova fosse stata superata, ma poi l’annuncio della rottura, lasciando senza parole i fan.

I RUMORS SUL RITORNO DI FIAMMA – Nonostante la fine della loro storia d’amore, i due ragazzi sono stati più volte avvistati insieme, facendo così pensare a un ritorno di fiamma. Più volte sono finiti al centro del gossip, venendo paparazzati in diverse circostanze. Secondo le testimonianze di chi li aveva avvistati, sebbene i due ragazzi fossero sempre in compagnia di altre persone, tra l’ex coppia c’era ancora qualcosa. La Addati, però, ha subito voluto mettere le cose in chiaro, stroncando così le speranze dei fan della coppia.

LA LIVE CON LA SALEMI – È stata la stessa Nilufar a rivelare con chi sta passando la quarantena durante una live di Instagram insieme a Giulia Salemi. In quell’occasione, l’ex tronista ha voluto parlare della fine della sua storia con Mazzocchi e i suoi rapporti con lui: “Dopo- riferendosi all’esperienza di Temptation Island- ci siamo lasciati per altri motivi, però ora abbiamo un rapporto tranquillo. Tant’è che lui ora è nell’altra stanza e sta facendo la quarantena con me”.

NUOVE POLEMICHE SU NILUFAR – Nelle ultime ore, Nilufar Addati è finita al centro di nuove polemiche. Questa volta, il motivo sarebbe il suo compleanno. Un utente di Twitter ha fatto notare che il 6 aprile, l’influencer festeggerà in compagnia del suo ex fidanzato per via della quarantena. A questo tweet ha commentato un’altra utente, sottolineando che la napoletana non è stata costretta a trascorrere l’isolamento con l’ex, potendo, invece, optare di trascorrerlo con i suoi familiari. Inoltre, sempre stando a quest’utente, ci sarebbe un motivo dietro questa decisione di Nilufar. Che sia davvero così?