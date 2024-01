Nilufar Addati, cosa fa e com’è oggi: la ‘pucundria’ e il suo cambiamento fisico

Sebbene siano passati diversi anni dalla sua avventura a Uomini e Donne, Nilufar Addati è ancora nel cuore dei telespettatori. Ad oggi, infatti, la 25enne è molto attiva sui social, dove conta più di un milione di follower su Instagram. Cosa fa oggi l’ex tronista e come è cambiata?

COM’È OGGI L’EX VOLTO DI UED? – Durante l’edizione 2017/18 di Uomini e Donne, Nilufar è salita al trono dove ha conosciuto Giordano Mazzocchi, sua scelta alla fine del suo percorso. Una volta terminata l’avventura al dating-show di Maria De Filippi, la ragazza e Giordano, all’epoca il suo fidanzato, hanno deciso di mettere alla prova la loro storia a Temptation Island.

Ad oggi la Addati non ha affatto archiviato la sua avventura sul piccolo schermo, dove ha avuto l’opportunità di portare avanti alcuni suoi progetti. L’ex tronista, infatti, è al timone della conduzione di Ai fornelli con Nilu e Arte in Cucina in onda su Gambero Rosso Channel e Sky.

Come già anticipato, inoltre, Nilufar è molto attiva sui social. È sul suo profilo Instagram che la ragazza condivide stralci della sua quotidianità, mostrandosi totalmente diversa rispetto agli anni a Uomini e Donne. In una sua recente foto sul social-network, infatti, l’influencer si è mostrata in forma smagliante e con qualche kg in più rispetto al passato. Non sono mancati i numerosi complimenti da parte dei fan, dove hanno sottolineato come la ragazza sia “naturale”, al contrario di diverse sue colleghe che si ritoccano.

Inoltre, recentemente la ragazza ha parlato di un problema che sta affrontando, ovvero la pucundria: “Cosa è? Un sentimento misto tra malinconia, un po’ di angoscia e ansia, anche un po’ di solitudine. Un insieme di cose brutte e io mi sento circondata di pucundria”.