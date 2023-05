Nilufar Addati, lo sfogo sui social: “Quei commenti sono insulti travestiti da complimenti”

Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Nilufar Addati rimane una delle ex troniste più amate e seguite. Dopo la sua esperienza nel dating-show, infatti, la ragazza ha avuto un emerso successo sui social, dove su Instagram conta più di 1 milione di follower.

Molto apprezzata dai vecchi e nuovi fan, la Addati riceve costantemente un grande numero di complimenti. Purtroppo, però, di recente la ragazza ha ricevuto diversi commenti riguardante il suo fisico che l’hanno portata a sbottare. Sulle sue IG Stories, infatti, l’ex volto di UeD si è lasciata andare a un duro sfogo.

“Quei commenti sono insulti travestiti da complimenti” – Nella giornata di ieri Nilufar ha condiviso nel suo account di Instagram una serie di foto che la ritraggono in costume. In poco tempo gli scatti hanno ricevuto un gran numero di complimenti, molti di essi, però, erano più che altro dei “complimenti travestiti“.

Questi “complimenti” hanno fatto storcere il naso all’ex tronista, così come dimostrato dalle recenti IG Stories pubblicate. Nilufar Addati, infatti, si è lasciata andare a un duro sfogo verso i recenti commenti letti sotto la sua foto:

“Mi domando quando mai sarà chiaro alla gente che il tempo per commentare il corpo degli altri è finito. Non potete scrivere quelle robe! La metà di quei commenti sono insulti travestiti da complimenti, dei complinsulti.

Nessun corpo è sbagliato, nemmeno quello di una mia collega che pesa 10kg meno di me! Se il corpo non è il vostro non siete in diritto di commentarlo. Semplicemente non vi riguarda. La correlazione tra forma fisica e salute mentale è troppo stretta. La dovete smettere. Se volete fare dei complimenti a qualcuno basta scrivere “Sei bellissima”. Non c’è bisogno di aggiungere: “anche in carne”, “anche più delle tue colleghe anoressiche”, “finalmente una con le forme”, “con qualche chilo in più staresti meglio”, “Ma mangi?”. Ma l’educazione ve l’ha mai insegnata qualcuno?”