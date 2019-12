Nilufar Addati: nuovo amore nell’aria? La rivelazione di Giulia Latini su Instagram

Durante una diretta su Instagram, Giulia Latini è finita per svelare una novità riguardo la vita sentimentale dell’amica Nilufar Addati. Il piccolo spoiler ha portato i fan dell’influencer italopersiana a chiedersi cosa stia accadendo.

LA RIVELAZIONE DI GIULIA – È partito tutto da una diretta Giulia Latini e Irene Capuano durante una giornata dal parrucchiere, in vista di Capodanno. Da come riportato anche da ilvicolodellenews, durante le chiacchiere, è sfuggita una rivelazione a Giulia. Le due amiche, infatti, stavano parlando di come trascorreranno la notte di San Silvestro, ancora insicure sulla città, se Capri o Napoli. La cosa certa è che insieme a loro ci sarà Nilufar che, da come dice Giulia, “ha qualcosa tra le mani”.

LA CURIOSITÀ DEI FAN – Già il piccolo spoiler di Giulia Latini aveva incuriosito i fan dell’influencer, ma ad aumentarla ancor di più è stata la Addati. Nilufar ieri sera ha infatti ricondiviso tra le IG Story una foto in cui era taggata, accompagnata dalle parole Top Secret. Che finalmente la ragazza abbia trovato l’amore dopo la fine della sua storia con Giordano Mazzocchi?