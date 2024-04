Nilufar Addati, sulla storia con Giordano Mazzocchi: svelato il motivo dietro la rottura

A distanza di anni dalla fine della sua storia con Giordano Mazzocchi, Nilufar Addati ha deciso di svelare i motivi dietro la rottura. L’amato ex volto di Uomini e Donne si è raccontata ai microfoni di The Gervasi Show, podcast di Luca Ravenna.

I MOTIVI DIETRO LA ROTTURA – La Addati si è fatta conoscere sul piccolo schermo con la sua partecipazione a Uomini e Donne. Dopo aver vestito brevemente i panni di corteggiatrice, la ragazza è poi salita al trono. È stata durante la sua esperienza come tronista che Nilufar ha conosciuto Giordano, suo corteggiatore e scelta.

Una volta lontano dalle telecamere, la storia tra i due ex protagonisti di UeD è durata circa un anno. Attualmente single, l’ex tronista è tornata a parlare della sua storia con l’ex corteggiatore, rivelando anche i motivi dietro la rottura:

“Io da Uomini e Donne sono uscita felicemente fidanzata, siamo stati insieme un anno, poi ci siamo lasciati. Io avevo 19 anni, lui due più di me. Ci sta che dopo un po’ ti rendi conto di volere cose diverse, quindi ci siamo lasciati senza troppi drammi, semplicemente ci siamo resi conto che io voglio A, tu vuoi Z, facciamo che io mi vado a prendere A da qualcun altro e tu Z da qualcun’altra, anche se poi non è arrivato. È stata la mia ultima relazione, poi qualche frequentazione piccolina nel mezzo, ma l’ultima relazione è stata quella”.

Nel parlare di Uomini e Donne, Nilufar Addatti non ha negato la possibilità di tornare nuovamente per cercare l’amore. L’influencer, però, ha voluto specificare che: “Non lo rifarei ora, perché probabilmente non è la modalità con cui ora vorrei trovare qualcuno, perché è una modalità che ti dà tanti plus, ma ti toglie anche tanto, perché sei portato a frequentare una persona per mesi senza però poterla vedere, poterci parlare liberamente, toccare argomenti che magari vorresti affrontare e che oggi per me sono importantissimi e che all’epoca non mi interessavano minimamente”.