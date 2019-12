Nilufar Addati: un nuovo amore?

Da qualche settimana si vocifera sul web che Nilufar Addati avrebbe trovato un nuovo amore, oggi la bella napoletana ha dato sui social la sua risposta definitiva circa questa situazione. Ecco quanto ha dichiarato.

NILUFAR ADDATI: HA RITROVATO L’ AMORE? – Ad insinuare il dubbio nei fan della bella Nilufar sono state le sue amiche, Irene Capuano e Giulia Latini, non sconosciute al mondo di Uomini e Donne. L’ una infatti aveva corteggiato Luigi Mastroianni ed era stata anche scelta, anche se adesso la storia è terminiata, l’altra aveva corteggiato Luca Onestini che aveva preferito Soleil Sorge a lei. Le due ragazze avevano lasciato intendere che per Nilufar ci fosse un nuovo amore ma è davvero così?

LA RISPOSTA DI NILUFAR ADDATI – Un altro dubbio era venuto ai fan vista una foto che Nilufar aveva pubblicato qualche giorno fa. Sembra essere un cartone con dei cuori con tanto di scritta ‘Love is everywhere‘. Oggi, peró, alla domanda di un utente se fosse fidanzata lei ha risposto ironicamente: ‘no, lo avrei detto, mica lo devo tenere nascosto sotto al tappeto‘. Dunque per Nilufar nessun amore ancora in vista. (Per vedere la foto sospetta e la risposta di Nilufar clicca qui).