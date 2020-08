Nina Dobrev protagonista e produttrice della serie “Woman 99”

Nina Dobrev tornerà in televisione con la serie Woman 99.

La Dobrev ha mosso i primi passi della sua carriera nella serie canadese Degrassi: The Next Generation. In seguito dal 2009 al 2017 ha vestito i panni di Elena Gilbert nella popolare serie del canale statunitense The CW, The Vampire Diaries. Con questo ruolo è entrata nel cuore dei telespettatori che ancora ricordano con nostalgia i suoi anni nello show.

Recentemente Nina Dobrev ha preso parte alla sitcom Fam del canale CBS, cancellata dopo una sola stagione nel 2019.

Woman 99 è un’altra occasione per l’attrice di mostrare la sua versatilità e talento. Lo show sarà infatti un dramma che verterà sul personaggio della Dobrev. Seguirà una giovane donna disposta a rischiare la propria vita e sanità mentale per liberare la sorella da un terribile manicomio. La serie è basata sul romanzo omonimo di Greer Macallister. La Dobrev figura tra i produttori esecutivi del progetto.

Ecco cosa ha rivelato Nina Dobrev a TV Line sulla serie:

“Dare luce a Woman 99 con Bruna [Papandrea], Casey [Haver], Janice [Park] ed Endeavor Content è un sogno che diventa realtà. è così importante raccontare storie di donne, scritte da donne, con donne e per donne. Sfortunatamente la storia continua a ripetersi. Woman 99 esplora i temi della malattia mentale, disuguaglianza sociale e ingiustizia che fanno sembrare questa storia di ammonimento estremamente rilevante anche secoli dopo quelli in cui la storia si svolge.”

Non è ancora chiaro quando inizieranno le riprese e chi si unirà al cast.

Inoltre il progetto non ha ancora trovato uno sceneggiatore, regista e rete ufficiale su cui andrà in onda. Si tratta infatti della fase iniziale di un progetto decisamente intrigante che mostrerà un nuovo lato di Nina Dobrev.