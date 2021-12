Nina Moric, pesanti accuse a Belen: “Perché hai fatto questo a mio figlio?”

Nelle ultime ore a spiazzare gli utenti dei social sono state le gravissime accuse che Nina Moric ha mosso nei confronti di Belen Rodriguez. Stando a quanto scritto, di mezzo ci sarebbe Carlos Maria, il figlio di Nina nato dalla sua lunga storia con Fabrizio Corona, che avrebbe trascorso il giorno prima la vigilia di Natale con il padre e la showgirl argentina.

“Portami via da questo Paese” – Da quanto condiviso sulle IG Stories della Moric, Belen avrebbe avuto dei comportamenti irrispettosi nei confronti del figlio. A testimoniare ciò sarebbero dei messaggi scritti da Carlos Maria:

“Belen mi ha fatto bere, voleva farmi fumare. Mi ha baciati in bocca. No voleva che la baciassi in bocca pure mio padre. Belen è una cret..na. Tu portami via da questo Paese, voglio stare con la mamma. Mi manchi”.

A seguire è stato un duro messaggio dell’ex compagna di Fabrizio: “Sei una madre come me, ti chiedo soltanto perché hai fatto questo a mio figlio il 23/12… sei una madre!”. In questa pesante dichiarazione, la donna ha voluto taggare la showgirl. Le storie, però, sono state cancellate non appena è giunta la replica su quanto affermato dalla Moric.

LA SMENTITA DI CARLOS MARIA – E se Belen non ha voluto replicare alle gravissime accuse di Nina, a farlo è stato proprio Carlos Maria. Il 19enne tramite IG Stories ha smentito quanto dichiarato dalla madre:

“Volevo parlare del fatto che sono state pubblicate delle dichiarazioni in merito a dei messaggi inviati da me a mia madre che sono tutto frutto della sua immaginazione. Io Belen non l’ho mai vista, tutte quelle cose riportate non sono vere perché lei essendo una madre non ha mai fatto tutto questo né si sarebbe permessa, inoltre le voglio molto bene e niente, ragazzi, non credete a queste stronzate, perché sono tutte stronzate”.