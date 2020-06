Nina Moric, spunta una foto da giovane dell’ex moglie di Fabrizio Corona

In queste ultime ore sul web è apparsa un’interessante immagine ritraente una Nina Moric giovanissima, ad appena 12 anni. Lo scatto risale infatti addirittura al 20 gennaio 1988 e raffigura la dolcissima croata abbozzare un sorriso a labbra chiuse.

Oggi invece l’ex modella, classe 1976, è divenuta grande ed ha una grande storia sulle spalle. Tra le pagine della sua vita vi è ad esempio il matrimonio con il suo ex Fabrizio Corona. I due coniugi, durante tale rapporto, hanno dato alla luce anche un figlio: Carlos.

Purtroppo, stando a quanto raccontato dalla madre, Corona jr risulta gravemente malato ed è al momento sotto custodia legale della suocera della Moric a causa di alcune diatribe giudiziarie.

Dopo comunque un’altra storia travagliata, Nina Moric è ora fresca di matrimonio ed in questi giorni è in vacanza con la sua dolce metà in Liguria. Una nuova vita, a detta dell’ex modella, che vuole godersi la serenità ritrovata. Tutte le vicissitudini sono state messe da parte quindi, nonostante alcune di queste continuino in tribunale

Ancora poco chiara l’identità del marito, poco avvezzo alla presenza dei riflettori. L’unica informazione riguardo il suo ruolo occupazionale è che l’uomo sia un ricco imprenditore. Al momento non è dato sapere di più. Clicca qui per vedere la foto di Nina da bambina.