Nine Perfect Strangers: trailer ufficiale della serie con Nicole Kidman

Nine Perfect Strangers, l’attesissima nuova serie con Nicole Kidman, sta per debuttare su Hulu.

La serie, creata da David E. Kelley e Josh Henry Butterworth, è l’adattamento dell’omonimo romanzo del 2018 di Liane Moriarty.

Nine Perfect Strangers è composta da otto episodi e vanta un cast stellare. Accanto a Nicole Kidman infatti vedremo Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone e Manny Jacinto.

Si tratta della terza collaborazione televisiva tra David E. Kelley e Nicole Kidman. Nel 2017 i due avevano infatti lavorato insieme a Big Little Lies, una serie andata in onda su HBO e anch’essa tratta da una romanzo di Liane Moriarty. Successivamente, sempre per HBO, Kelley e Kidman hanno lavorato a The Undoing, andata in onda nel 2020.

Sinossi di Nine Perfect Strangers:

“Le vicende si svolgono in un resort di salute e benessere che promette guarigione e trasformazione a none cittadine stressati che vorrebbero incorporare nelle loro vite abitudini migliori. A vegliare su di loro durante questo ritiro spirituale vi è la direttrice del resort, Masha, una donna che promette loro un’esperienza rinvigorente che li porterà sulla giusta strada per guarirli dalla stanchezza fisica e mentale. Tuttavia, questi nove “perfetti” sconosciuti non hanno idea di cosa stia per succedere in quel resort, apparentemente idilliaco”.

I primi tre episodi andranno in onda il 18 agosto su Hulu. Gli altri cinque invece verranno trasmessi settimanalmente.

Trailer della serie: