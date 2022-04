Nino D’Angelo oggi 64enne: ecco come era da bambino

Chi ha vissuto in piena adolescenza gli anni 80′ in Campania, a Napoli, sicuramente l’ho avrà fatto in compagnia della musica di Nino D’Angelo. All’anagrafe Gaetano D’Angelo, è nato il 21 giugno 1957 nel quartiere di San Pietro a Patierno, a Napoli, ha 64 anni ed è alto 170 centimetri. Il compositore, cantautore, attore, sceneggiatore, regista e scrittore partenopeo era il primo di sei figli nati da padre operaio e madre casalinga.

Nel 1985, ha raggiunto la Tom Ten delle classifiche nazionali con l’album Eccomi qua: il successo ottenuto gli consentì di debuttare a Sanremo l’anno successivo. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, ha organizzato tour internazionali, esibendosi in Belgio, Germania, Francia e Stati Uniti. Si rese celebre anche nella sua terra natale con la canzone Napoli tratta dal film Quel ragazzo della curva B: questa divenne un inno per i tifosi di calcio napoletani che accompagnò la squadra azzurra negli anni del primo scudetto di Diego Armando Maradona.

Allo stesso tempo, l’artista napoletano debuttò anche nel mondo del cinema recitando in Tradimento, Giuramento e L’ammiratrice nel 1982. Tra il 1982 e il 1983, realizzò in contemporanea il disco e il film ‘Nu jeans e ‘na maglietta: l’album riuscì a vendere oltre un milione di copie mentre il film ottenne incassi incredibili nonostante le basse aspettative.

La caratteristica fisica che rese noto l’artista fu il caschetto biondo, diventando uno dei più famosi d’Italia insieme a Raffaella Carrà e Caterina Caselli. Questo taglio di capelli molto particolare era una peculiarità di quando era bambino, visto i ritrovamenti di alcune foto in cui aveva proprio un caschetto biondo proprio come taglio di capelli. (per vedere foto, clicca qui: https://www.ildemocratico.com/2022/04/12/da-bambino-biondo-platino-a-voce-che-incanta-tutta-litalia-ecco-chi-e/)

Recentemente Nino D’angelo è tornato sul grande schermo ritornando ancora una volta al ‘Festival di Sanremo’. Un grande ritorno al fianco di un altro artista napoletano che anno dopo anno sta conquistando sempre più successo. Stiamo parlando di Livio Cori, con il quale entrambi si sono esibiti sul palco dell’Ariston.